2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、阪神・才木浩人と村上頌樹について言及した。昨季、才木が最優秀防御率、村上頌樹が最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得し、阪神のリーグ優勝に大きく貢献。その中で、2人は3月に開催される『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』日本代表に選出されていない。斎藤氏は「WBCのメンバーに入ると3月の開幕直前までそっち