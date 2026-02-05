Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉが４日、米に拠点を置く世界的大手芸能事務所「ＷｉｌｌｉａｍＭｏｒｒｉｓＥｎｄｅａｖｏｒ（ＷＭＥ）」と契約したことを発表した。同事務所は米出身歌手のブルーノ・マーズ、ビリー・アイリッシュや英出身歌手のサム・スミスら世界を舞台に活躍する数々のアーティスト、俳優、タレント、アスリートらと契約を結ぶ。日本人では「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが契約しており、海外での活動を中心にサ