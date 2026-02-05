楽天の新外国人、ホセ・ウレーニャ投手（３４）が５日、沖縄・金武の１軍キャンプに合流した。ウレーニャはドミニカ共和国出身で、身長１８８センチ、体重９４キロの右腕。メジャー通算２５１試合に登板して、４４勝７８敗６セーブ、防御率４・７５。１７年には１４勝を挙げたこともある。楽天では先発ローテの一角として期待されている。前日４日に来日。「東北のファンの皆さんと同じ船に乗れることをうれしく思っています