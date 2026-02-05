歌手・俳優のジェジュン、SEVENTEENのJEONGHAN＆DINOらが出演するトラベルリアリティ番組『魔法のランプ-イケメン旅行記 in France-』（3月22日スタート、毎週日曜後2：00※全12回、各30分）が、CS放送「Mnet Japan」のときめきリバイバル枠で放送されることが5日、発表された。【番組カット】旅を通して仲良しに…！楽しそうなジェジュン、SEVENTEENたち同番組は、ジェジュン、SEVENTEEN・JEONGHAN＆DINOをはじめ、俳優のイ