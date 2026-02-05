「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が5日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。第1子出産を発表した娘でタレントの岡田結実（25）を祝福した。岡田は、娘の出産報告の投稿を引用。「開店ガラガラおめでとう」と赤ちゃんや「祝」の絵文字を添えてコメントした。4日、結実はインスタグラムに手書きの文書をアップし、「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚