ウクライナの東部ドネツク州当局は４日、同州ドルジュキウカの市場などがロシア軍の攻撃を受け、少なくとも７人が死亡、１５人が負傷したと発表した。攻撃にはクラスター爆弾が使用されたという。集合住宅も被害を受けた。攻撃のあった４日は、米国とロシア、ウクライナが侵略終結に向けて高官級の３者協議をアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で開いていた。協議のさなかも民間人の犠牲は増え続けており、ウクライナ当局によると、南