とちぎテレビ 2026年02月05日午前09時19分ごろ、千葉県北東部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは茨城県、千葉県、東京都、神奈川県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．４と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市