9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、6日放送のTBS系『黄金のワンスプーン！』（午後8：55）に出演。自慢の腕をふるった。【番組カット】「むむ…！」絶品料理を頬張る舘様グループ屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。日本全国から選りすぐった旬の食材を使い、素材の良さを120％引き