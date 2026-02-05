とちぎテレビ ４日、日光市の県道で押しボタン式の信号機を青で渡っていた女子中学生が軽乗用車にはねられる事故がありました。女子中学生は重傷で、警察は軽乗用車を運転していた女をその場で逮捕しました。 ４日午前８時ごろ、日光市木和田島の県道で、押しボタン式の横断歩道を自転車で渡っていた近くに住む１５歳の女子中学生が、左から来た軽乗用車にはねられました。 女子中学生は頭を打って一時意識を失いましたが