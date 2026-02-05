２月８日に投開票の衆議院選挙について、全ての開票作業が終了するのは小選挙区、比例代表とも９日正午になるという見通しを総務省が発表しました。 各都道府県の選挙管理委員会からの報告をまとめたもので、いずれも東京都の終了時間が最も遅いとしています。 報告によりますと、開票が最も早く終わるのは小選挙区では佐賀県の８日・午後１１時４０分、比例代表では徳島県の９日・午前０時半ということです。 また総務省は、投