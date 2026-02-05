宇都宮市の小学校では４日、保護者が手作りしたスケートリンクを使ったスケート学習が行われました。 スケート学習を行ったのは、宇都宮市の北西部に位置する国本中央小学校です。１０年以上続く伝統の行事で、コロナ禍や暖冬で氷を張れなかった年を除き、２０２５年、６年ぶりに滑ることができました。 スケートリンクは関係者の努力の「結晶」。校舎の北側の日陰に１月、日光市の今市スケートセ