巨人の石塚裕惺内野手（19）が5日、宮崎での春季キャンプ第2クール初日に早出練習を行った。雨が降りしきる中、サンマリンスタジアムのグラウンドでノックを受けた。遊撃や三塁に就き、川相ディファンチーフコーチの指導の下、一塁送球を繰り返した。休養日だった前日には、室内練習場で打撃練習を行い「ホテルで一日、だらだらするより体を動かしていたほうがいい」と話していた期待の19歳。猛練習のキャンプを過ごしている。