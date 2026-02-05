結党104年の老舗政党・共産党。その党首は「田村智子って言うんですけど、知ってます？」と街頭でインタビューし、YouTubeに投稿しています。支持者の高齢化という課題がある中、8日投開票の衆院選で訴えたいことを藤井貴彦キャスターが聞きました。■党首自ら「ストリート対話」狙いは？藤井キャスター「（党のトップが直接通行人に話を聞く動画）ストリート対話というのをやっていらっしゃる。急に話しかけられた若者はびっくり