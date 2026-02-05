お笑いコンビ、カーネーション吉田結衣（36）が4日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。モテ期について語った。一瞬だけ男性芸人からモテた期間があったという吉田。10年ほど前、笑い飯哲夫と夜中に2人で歩いてたときに「何にもないときもメールしていい？」と言われ、「あ、口説かれてんなと思いました」と振り返ると、MCのかまいたちの2人も「哲夫さん、『吉田、