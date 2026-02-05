ギタリスト布袋寅泰（64）が4日、インスタグラムを更新。1月31日と1日に京王アリーナTOKYOで開催した「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS」に、女優でモデルの中条あやみ（29）が訪れたことを報告した。布袋は「HOTEIコールに紛れて『おじちゃーん！』と可愛い声が聞こえる？と思ったら、姪っ子の中条あやみさんでした！ロックな叔父ちゃん、カッコよかったでしょ？お忙しい中お越しくださりありがとうございました」とつづり中条