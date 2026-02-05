ジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告の妻でタレントの瀬戸サオリ（38）が4日までにインスタグラムを更新。資格取得を報告した。瀬戸は「取った資格と毎日の息子のご飯」と書き出し、「息子の6歳の誕生日までに何か勉強したいなぁと思って息子が寝ては教科書読みながら。発酵食品マイスターと発酵食品アドバイザーの資格を取りました」と報告。2枚の資格合格認定証に自身と息子がVサインをする手を重ねた最新ショットを