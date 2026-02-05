歌手でタレントの中川翔子（40）が4日、インスタグラムを更新。昨年9月に誕生した双子男児の節分ショットを公開した。「鬼来年はママも鬼になりたいな、、」とつづり、赤鬼と青鬼に扮（ふん）した双子男児を抱えた姿などを公開した。この投稿に「子鬼ちゃ〜ん、かわいい〜〜」「可愛いすぎるぅ」「来年は一粒食べられるね」などのコメントが寄せられている。