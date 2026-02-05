女優の安達祐実（44）が4日までにインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「年が明けてもう一ヶ月経っちゃった」と書き出し、「舞台『景色のよい観光地』東京公演終わって、久しぶりに自然の中に」とつづり、海をバックにしたモコモコのダウン姿を公開した。「今年も穏やかな一年になりますように」と記し、結んだ。この投稿に「やっぱりゆみちゃん海が好きなんだね！」「かわいい笑顔に癒されます」「いつまでも若いです