バイオリニスト葉加瀬太郎（58）が4日までにインスタグラムを更新。節分ショットを公開した。「今年の恵方巻きは、僕が釣った鯛の昆布締めがたっぷり入ったスペシャルバージョン。めで鯛＋よろ昆布で縁起良さそう」とつづり、恵方巻きを手にした姿を公開した。「豆まきは毎年恒例の陽気な鬼が登場。お面が小さいっwww」と記し、鬼のお面を付けて両手を広げる様子を披露した。「梅が蕾をつけて春も近いのかな。しかし寒い、、、皆さ