米ニューヨーク中心部にあるニューヨーク・タイムズの本社（共同）【ニューヨーク共同】米新聞大手ニューヨーク・タイムズ（NYT）は4日、デジタルの有料購読者数が2025年12月末時点で1221万人となり、9月末時点から45万人増えたと発表した。デジタルと紙媒体を合わせた総有料購読者数は計1278万人だった。4日発表した25年10〜12月期決算は、売上高が前年同期比10％増の8億231万ドル（約1200億円）、純利益は5％増の1億2983万8