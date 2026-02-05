モデルでタレントのアンミカ（53）が4日までに、インスタグラムを更新。節分の夫婦ショットを公開した。アンミカは「今年も南南東に向かって、夫と恵方巻きを頂きました」と報告。「長いこと黙ってるのが大変な関西人なので、恵方巻きを小さくして、ダッシュで頂きました笑」と明かし、「夫婦でおなじ持ち方してるの笑えます」とつづり、夫で米国人実業家のセオドール・ミラー氏と恵方巻きを食べる姿を公開した。この投稿に「二