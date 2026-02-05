フリーアナウンサーの福田典子（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。愛車で撮影したオフショットを公開した。「旧正月ということで、今日からまた運気の流れが変わると聞きました。そう言われると単純なので、よし、ここからまた気持ち新たにがんばろう、って」と記し、「今日はひたすら運転しまくった一日。景色が流れていくのを眺めながら、頭の中も少しずつ整理されていく感じがしています。最近ずっと快晴だから、夕