同郷でともにロサンゼルスオリンピックを目指す、太田海也（左）と岡慎之助（右）photo by Noto Sunao（a presto）太田海也×岡慎之助スペシャル対談 後編スペシャル対談の前編・中編では、パリオリンピックからここまでの歩みを中心に語り合った、自転車競技＆競輪の太田海也と体操の岡慎之助。この後編ではそれぞれの競技の魅力と、次なる大舞台・ロサンゼルスオリンピックへの思いを聞いた。【めっちゃ気持ちいい着地音】