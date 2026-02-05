太田海也（左）と岡慎之助（右）。パリオリンピックから現在までを振り返ったphoto by Noto Sunao（a presto）太田海也×岡慎之助スペシャル対談 中編自転車競技＆競輪の太田海也と体操の岡慎之助のスペシャル対談。中編では、互いに初出場したパリオリンピックを振り返る。栄光や挫折を経験した当時の心境から、現在に至るまでの気持ちの変化を語り合った。【強い気持ちでパリオリンピックへ】――オリンピックに関してはパ