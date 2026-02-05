ともに岡山県岡山市出身の岡慎之助（左）と太田海也（右）photo by Noto Sunao（a presto）太田海也×岡慎之助スペシャル対談 前編2024年のパリオリンピックで注目を集めた自転車競技＆競輪の太田海也と徳洲会体操クラブ所属の体操・岡慎之助。とくに岡は金メダル３個、銅メダル１個と輝かしい成績を残し、強烈なインパクトを与えた。そんなふたりはともに岡山県岡山市出身で、同年12月に岡山市内で開催された凱旋パレードに