【S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス】 予約受付：2月6日16時～ 発送：8月予定 価格：8,800円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」の予約を2月6日16時よりプレミアムバンダイにて受け付ける。価格は8,800円。商品の発送は8月を予定している。 本商品は、「仮面ライダーゼッツ」より、ノクスドライバ