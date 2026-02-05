【「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人--ゲンキダマツリEdition-」抽選販売】 受付期間：2月6日16時～3月1日23時 当選発表：3月上旬 商品発送：10月（予定） 価格：8,800円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパ&#125