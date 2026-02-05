山形県の吉村美栄子知事は、記者団に対し豪雪に悩まされている現状を受けて次のように話した。 「山形市以外は例年以上の雪に悩まされている。どうしようもないとなったら自衛隊にお願いするしかない」 日本海側を中心に全国的に雪に悩まされているが、山形県内は山形市を中心とした地域以外は例年以上の雪が降っていて、新庄市では例年の1.4倍を超える積雪となっているなど深刻な状況。 吉村知事は「自治体と積雪量など情報を