8日投開票の衆院選は終盤に入り、比例代表九州ブロック（九州・沖縄8県）の20議席を巡る争奪戦も熱を帯び始めた。公示直前に立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」が結成され、前回から構図は激変。党名の浸透を急ぐ中道に対し、公明との選挙協力が雲散霧消した自民党は「高市人気」の地力に懸ける。他の中小政党も交流サイト（SNS）での発信や党幹部の来援をてこに、票の掘り起こしを図っている。