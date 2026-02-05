2月5日朝、静岡県湖西市の国道1号浜名バイパスで、乗用車3台が絡む事故があり1台が横転、男性1人が病院に運ばれています。 5日午前7時半頃、湖西市の国道1号浜名バイパス下り線大倉戸IC付近で「車3台の玉突き事故が起きた。1人が腰と首の痛みを訴えている」と119番通報がありました。 警察によりますと、乗用車3台が玉突き事故を起こし、1台が横転しているということです。 また、消防によりますと、この事故で車に乗っていた38