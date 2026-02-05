カリフォルニア・ポスト紙のディラン・ヘルナンデス記者が4日（日本時間5日）、昨季、期待に応えられなかった救援左腕タナー・スコット投手（31）について報じた。かつては「大谷翔平キラー」と呼ばれ、ドジャースと4年総額7200万ドル（約108億円＝当時）で契約した。しかし25年のスコットは、防御率4.74で9度のセーブ失敗を記録するなど、期待外れだった。それでも速球とスライダーの球速や回転数は、リーグ屈指の救援投手だ