RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 寒暖差の激しい一週間 昨日、今日と気温が上がってきてはいますが、まだ春はちょっと先になりそうです。 今日は県内どこでも雨の降る可能性があり、一日を通して雨が降りやすい状況が続きます。お出かけには傘や雨具を持っていた方が良さそうです。 最高気温は熊本市で16度の予想で、3月中旬並みの気温となりそうです。日差しはありませんが