モデルでフルート奏者のCocomi（24）が5日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Blue.」と書き出したCocomi。「#ootd」と添えて私服姿をアップした。珍しくミニスカートを着用し生脚をチラリ。すらりと伸びた美脚でファンを魅了した。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。