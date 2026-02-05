俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第3話が、2月1日に放送された。物語は中盤に差しかかり、主要人物たちの過去が次々と明かされる展開となり、ある“事故”を巡る描写をきっかけに、視聴者の間で考察が相次いでいる。以下、ネタバレを含む。【写真】黒幕候補に!?疑惑が深まった重要キャラ（左）本作は、数々の日曜劇場を手掛けてきた脚本家・黒岩勉氏による完全オリジナル作