オリックス・太田椋内野手が5日、キャンプ第2クール初日の全体メニューから外れ、トレーナー指示による別メニュー調整となった。太田は第1クール2日目の2日、守備での個別練習中に足首を痛めたとみられる。岸田監督は3日に「大したことないんですけど、一応大事をとって」と説明していた。