佐々木世麗騎手（２２）＝園田・中塚猛厩舎＝は５日は５鞍に騎乗。８レースのエートルドゥエは前走２着と勝利まであと一歩のところまできた。７日は２３歳の誕生日を迎えるだけに「頑張りたい」と２２歳最後の騎乗で勝利を挙げようと力が入っている。５ＲメイショウマンゲツＢ７ＲロッカバラードＣ８ＲエートルドゥエＢ９ＲラクスガウディＢ１１ＲカプセルＣ（本紙評価）