オリオールズなどＭＬＢ計４球団で活躍したジョナサン・スコープ内野手が、１月下旬にキュラソーで違法な武器所持により逮捕されたことを受け、オランダ代表で出場予定だった３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を欠場する可能性が高いと４日（日本時間５日）、現地メディア「ｈｅａｖｙ．」が伝えた。スコープは現在も警察の拘束下にあるという。オランダメディア「ＮＯＳ」によれば、１月２９日に警察が、違