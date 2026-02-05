◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（４日、福島・福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館））観衆７１３新日本プロレスは４日、福島・福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館）で「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。ＮＥＶＥＲ無差別級王者・ウルフアロンは、１・４東京ドームでの衝撃デビューからこの日でちょうど１か月。第４試合の８