ÍýÏÀ3¡§»Ò¤É¤â¤ÏÍ·¤Ó¤ÇÈ¯Ã£¤µ¤»¤è¤¦③ ÍýÏÀ²òÀâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª »Ò¤É¤â¤ÏÍ·¤Ó¤ÇÈ¯Ã£¤¹¤ë  »Ò¤É¤â¤Ï1mm¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡§¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë ³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍý²ò¤È»Ù±ç¡§¸ò´¶¿À·Ð¡¦Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ ¡ÚÃÎ¼±¡¦³Ø½¬¡ÛÊÝ°é¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¹©É× »Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÂ­¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì