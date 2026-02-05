減り続ける「鉄道駅」と増え続ける「道の駅」 全盛期の約半分まで縮小した鉄道網 明治13年（１８８０）の幌内鉄道の開通以降、石炭や木材などの資源輸送のほか、農産物や水産物などの貨物や軍事物資の輸送機関として、道内各地で鉄道が開通、延伸されていきました。北海道の鉄道が全盛期を迎えていた昭和39年（１９６４）には、約４０００kmの線路が北海道に張りめぐらされていたと言われています。 しかし、この頃から世界