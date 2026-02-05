「琉球風水」とは、どんな風水？ 中国風水をもとに琉球で独自に進化 風水の始まりは古代中国。自然や環境と共存する学問として発展しました。1667年、琉球王朝から中国に派遣された周国俊（しゅうこくしゅん）が琉球に伝えたといわれています。 大陸の環境のもとに考えられた中国風水。細長い島国の琉球では、そのエネルギーをバランスよく取り入れることができませんでした。そこで独自に進化したのが琉球風水です。