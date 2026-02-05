痩せそうで痩せないサラダだけの食事 サラダには豆や野菜など「マゴハヤサシイコ」に当てはまる食材が使われることが多く、ダイエットにも適しているように思えます。確かに、彩りもよく、いかにもビタミン豊富でヘルシーな印象。ですが、サラダだけでは体に必要な栄養素が満たされません。 仮に野菜のみの食事でスリムな体型が維持できたとしても、年齢より老けて見えてしまうケースも割と多いのは残念ですね。