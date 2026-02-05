ドル円理論価格1ドル＝155.50円（前日比+0.31円） 割高ゾーン：156.56より上 現値：156.90 割安ゾーン：154.43より下 過去5営業日の理論価格 2026/02/04155.19 2026/02/03154.47 2026/02/02155.27 2026/01/30155.35 2026/01/29155.18 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動