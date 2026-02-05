2月5日 午前9時19分ごろ、関東地方で最大震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で、静岡県内では富士市、富士宮市、伊豆の国市、伊豆市、函南町、熱海市、東伊豆町で震度1を観測しました。この地震の震源地は千葉･北東部。震源の深さは70キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されています。