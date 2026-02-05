ブルージェイズからFAとなったアイザイア。カイナーファレファ内野手（30）とレッドソックスと1年契約を結んだと4日（日本時間5日）、「MLB.com」のマーク・フェインサンド記者はじめ、米各メディアが報じた。ハワイ出身で日系3世の同内野手は2013年のMLBドラフト4巡目（全体130位）でレンジャーズに入団。18年にメジャーデビューを果たし、22年には主に遊撃で自己最多の158試合に出場し打率.271、8本塁打53打点、20盗塁を記録