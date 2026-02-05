かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む『かまいガチ』。2月4日（水）の同番組では、ゲストにかまいたちの同期芸人・みなみかわと芝大輔（モグライダー）を招き、濱家の「頭皮の取扱説明書」を作る企画が放送された。【映像】かまいたち濱家、薄毛問題が深刻化！頭皮チェック中に大惨事オープニングで、山内は「濱家の頭頂部の状況が刻一刻と変わっていて、各局が取り扱いに困っているらしい