チヨダが３日続伸している。４日の取引終了後に発表した１月度の月次売上高で、既存店売上高が前年同月比１０．０％増と２ケタ増となり、２カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。 気温の低下と降雪の影響により冬物中心に売り上げが伸長したほか、初売りセールを強化して集客を図ったことから各地区とも前年売り上げを上回った。なお、全店売上高は同９．２％増だった。 出所：MINKABU PRESS