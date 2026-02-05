エクサウィザーズが５日続伸し、昨年来高値を更新した。同社はきょう、子会社のＥｘａＭＤが開発した「認知機能ＡＩ診断支援アプリ」の国内での治験開始にあたり、医療品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）への治験届の提出が完了したと発表。これが材料視されているようだ。 この治験は、１分程度の自由会話から被験者を「健常相当」または「ＭＣＩ・認知症相当」と判定する同機器の有効性を検証することを目的として実施