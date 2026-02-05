ふくおかフィナンシャルグループが３連騰で連日の上場来高値を更新している。４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を８００億円から８５０億円（前期比１７．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８５円から９５円へ引き上げ年間配当予想を１８０円としたことが好感されている。 第３四半期までの実績で資金運用収益などが増加していることに加えて、子銀行におけるコア業務純益