サガン鳥栖は4日、新シーズンのキャプテン、副キャプテン、選手会長が決定したことを発表した。キャプテンにはMF西澤健太(29)が新たに就任。副キャプテンはGK泉森涼太(26)、FW酒井宣福(33)、DF小川大空(26)が務め、選手会長はGK内山圭(32)が引き続き担当する。以下、クラブ発表コメント■西澤健太「みんなにいただいたキャプテンマーク、その責任をしっかりと果たしていきます。自分にできることを精一杯やる。それがなにより